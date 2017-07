VS ziet niets in compromis met Noord-Korea

Poolse First Lady passeert Trump

22:29 Een ongemakkelijk moment voor de Amerikaanse president Donald Trump vandaag in Warschau. Nadat hij een speech had gehouden in de Poolse hoofdstad staat hij nog te zwaaien met de Poolse president en hun vrouwen. Bij het handen schudden staat Trump al met een uitgestoken hand klaar voor de vrouw van de Poolse president als zij toch kiest om Melania Trump eerst een hand te geven.