Vrouwelijke astronaut verbreekt alle records

Whitson is ook de eerste vrouw die twee keer een tocht naar de ruimte maakte. De eerste keer was in 2002 en in 2007 was ze de eerste vrouw die de ISS bemande. Met 57 is ze bovendien de oudste vrouw die naar de ruimte ging.



De ruimtevaarder is in de Amerikaanse staat Iowa geboren en heeft een universitaire diploma in biochemie op zak. Ze werkte al enige jaren in een prominent medisch team van de Nasa voordat ze zich in 1996 kandidaat stelde om daadwerkelijk de ruimte in te gaan.



Whitson wordt vandaag gebeld door president Trump en zijn dochter Ivanka die haar feliciteren met haar opmerkelijke records.