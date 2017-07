Vreemden maken vergane filmcollectie Mark weer compleet

Evolutietheorie Darwin verdwijnt uit Turkse schoolboeken

18 juli De evolutietheorie leren op school klinkt voor veel Nederlanders vanzelfsprekend, maar in Turkije is daar binnenkort geen sprake meer van. Daar is de theorie van Darwin uit het nieuwe leerplan geschrapt. Turkse scholieren zullen het nog wel voorbij zien komen tijdens de biologieles, maar wie meer over de wereldberoemde theorie wil leren zal toch echt naar de universiteit moeten. ,,Voor scholieren is het toch te hoog gegrepen'', zei minister van Onderwijs Ismet Yilmaz vandaag.