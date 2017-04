Vlucht United Airlines overboekt: man aan armen het vliegtuig uitgesleurd

Volledig scherm © EPA Audra Bridges, een passagier op de vlucht, filmde alles en zette het zondagavond op Facebook. Op de video is te zien hoe de man zich hevig verzet terwijl drie beveiligingsmannen hem het vliegtuig proberen uit te zetten. Hij ligt op de grond in het gangpad en wordt hardhandig aan zijn armen meegetrokken, terwijl andere passagiers huiverend toekijken.



Het voorval gebeurde voor vertrek van een vlucht van Chicago naar Louisville.

Dokter

De man, één van de vier willekeurig uitgekozen mensen, riep volgens Bridges meerdere keren dat hij een dokter was en dringend zijn patiënten moest zien. De beveiliging gaf hier echter geen gehoor aan en sleurde hem het vliegtuig uit. Twee uur later zou de inmiddels zeer desoriënteerde man met een bebloed gezicht toch weer het vliegtuig hebben mogen betreden. Hij mocht alsnog met de vlucht mee. De passagiers zouden in de tussentijd geen updates hebben gekregen.

De vliegtuigmaatschappij heeft inmiddels op het voorval gereageerd. ,,Vlucht 3411 van Chicago naar Louisville was overboekt. Nadat ons team had gezocht naar vrijwilligers om een latere vlucht te nemen, weigerde één passagier om het vliegtuig te verlaten. Toen werden de autoriteiten ingeschakeld om de man te verwijderen. We bieden onze excuses aan voor het feit dat de vlucht overboekt was. Verdere details over de passagier moeten worden gericht aan de autoriteiten", liet United Airlines weten in een mededeling.

Leggings