'Verdachte aanslag Parijs zat in februari nog vast'

Presidentskandidaat Marine le Pen (Front National) noemt de vrijlating van de man 'een symbool voor de mislukking van de Franse politiek'. Dat zei ze vanochtend tijdens een persconferentie.



Volgens Le Parisien is de verdachte een 39-jarige Fransman. Het zou gaan om Karim Cheurfi. Of hij daadwerkelijk de dader van de schietpartij is, moet nog blijken uit onderzoek. In de auto van de dader werden wel wapens gevonden: een shotgun en messen.



Amaq, het persbureau dat gelieerd is aan terreurgroep Islamitische Staat, meldde eerder dat de verdachte van de aanslag een Belg is met de bijnaam Abu Yousif al-Baljiki. Waarom IS spreekt over een Belgische strijder, is nog niet duidelijk. VTM Nieuws zegt dat IS afgelopen nacht mogelijk een aanslag heeft opgeëist die nog niet heeft plaatsgevonden.