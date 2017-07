Veel minder agenten gewond tijdens G20-top

Update Man steekt zes mensen neer in Egyptisch resort: twee doden

18:22 In een resort in de Egyptische plaats Hurghada zijn vandaag twee Duitse toeristen omgekomen, nadat een man hen had aangevallen met een mes. Vier andere toeristen raakten gewond, zo maakte de Egyptische minister van Binnenlandse Zaken zojuist bekend. De dader is inmiddels gearresteerd.