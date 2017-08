Veel meer Amerikaanse militairen in Afghanistan dan gedacht

Het is voor het eerst in jaren dat Defensie een nauwkeuriger beeld geeft van het aantal manschappen die in het land zijn gestationeerd.

De bekendmaking kwam nadat de verantwoordelijke minister Jim Mattis zijn frustratie had uitgesproken over de becijfering van Amerikaanse soldaten in conflictgebieden en zegt niets over eventuele uitbreiding van de inzet. ,,Dit betreft geen toename van de gelegerde eenheden maar is een poging transparanter te zijn over de totale omvang van de Amerikaanse strijdkrachten daar'', zei woordvoerster Dana White.