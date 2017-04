United Airlines past regels voor personeel aan na incident met passagier

De vliegmaatschappij heeft nu besloten dat eigen personeelsleden een uur voor vertrek moeten inchecken. Vlucht 3411 van vorige week was in principe niet overboekt, maar omdat er in laatste instantie nog crew mee moest, waren er rwel zitplaatsen te weinig. Luchtvaartmaatschappijen mogen in zo'n geval (en ook in andere) passagiers het boarden weigeren, maar de situatie ligt gevoeliger als die passagiers al op hun betaalde plaats in het vliegtuig zitten.