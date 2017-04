Twintig Turkse Nederlanders vast in Turkije

Het gaat om twintig mensen 'met verschillende achtergronden', aldus Ploumen. Zij hebben consulaire bijstand gevraagd bij de ambassade in Ankara. ,,We werken aan een oplossing voor die mensen en of die in zicht is, is nog even moeilijk te zeggen."



Vermoedelijk is het aantal mensen dat niet weg kan groter. ,,De inschatting is dat er een grotere groep mensen is die niet specifiek om bijstand heeft gevraagd, maar die zich wellicht niet vrij voelt om Turkije te verlaten", zei de bewindsvrouw. Ze verving minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken tijdens het vragenuurtje.