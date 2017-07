TV-presentatoren: Witte Huis probeerde ons te chanteren

Brzezinski en Scarborough spraken zich tijdens hun uitzending van donderdagochtend kritisch uit over het gedrag van Donald Trump en vraagtekens geplaatst bij zijn geestelijke gezondheid. De president reageerde woedend via Twitter. Hij noemde Brzezinski ,,Geschifte Mika met laag I.Q" en verwees naar Scarborough als ,,Psycho Joe". Daarbovenop maakte hij nog een nare opmerking over een ,,bloedende facelift" van de presentatrice.

De tweets kwamen hem ook binnen zijn eigen partij op veel kritiek te staan. De TV-presentatoren hebben ondertussen laten weten dat Trumps tweets vol leugens staan: de facelift die Brzezinski zou hebben ondergaan in Florida, heeft nooit plaatsgevonden.

In een column in de krant Washington Post zeggen de presentatoren vrijdag dat de president een ,,ongezonde obsessie" heeft voor hun programma. ,,Amerika's leiders en bondgenoten vragen zich eens te meer af of deze man geschikt is om president te zijn. We hebben onze twijfels, maar we zijn er allebei zeker van dat de man niet mentaal geschikt is om naar onze show 'Morning Joe' te blijven kijken," schrijven Brzezinski en Scarborough.

Chantage

Het duo doet ook een boekje open over de manier waarop het Witte Huis hen eerder dit jaar probeerde te chanteren. ,,Dit jaar waarschuwden topmedewerkers van het Witte Huis ervoor dat de National Enquirer van plan was om een negatief verhaal over ons te publiceren, tenzij we de president zouden smeken om het verhaal tegen te houden. We hebben hun wanhopige pleidooien genegeerd," schrijven ze.

Scarborough zei vrijdag na de publicatie van de column dat het Witte Huis maar bleef bellen met verzoeken om excuses aan te bieden aan Trump. ,,Het is afpersing'', klaagde hij. Brzezinski zei dat zowel zijzelf als haar familie werden lastiggevallen door reporters van de National Enquirer. De Witte Huis-medewerkers zouden beweerd hebben dat ze daar een einde aan konden maken met één telefoontje met verontschuldigingen naar Trump.

Weinig verrassend reageerde Trump ook vandaag weer via Twitter. Hij beweert dat Scarborough hem vroeg om het artikel tegen te houden. ,,Ik keek voor het eerst sinds lang naar het slechtbekeken Morning Joe. NEPNIEUWS. Hij belde mij om een artikel van de National Enquirer tegen te houden. Ik zei nee! Slechte show," zo schreef de president.