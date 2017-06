Turkse oppositieleider begint aan protestmars van Ankara naar Istanboel

Kılıçdaroğlude doorkruist de komende maand Turkije op weg naar de gevangenis van Maltepe, waar Berberoğlu vastzit. De laatste werd gisteren veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf vanwege het uitlekken van beelden van wapens die mogelijk onderweg waren naar Turkmenen in Syrië. De oppositieleider loopt dagelijks 18 kilometer en schafte speciaal sportschoenen aan voor de mars.



,,We willen in ons land geen journalisten of wetgevers in de gevangenis", liet hij weten aan de in Ankara aanwezige pers. ,,We hebben te maken met een dictatoriaal regime. Wij willen niet leven in een land zonder rechtvaardigheid. Genoeg is genoeg. Daarom beginnen we met onze mars. Als er een prijs betaald moet worden, zal ik die betalen", sprak hij terwijl hij een spandoek omhoog hield met de tekst 'rechtvaardigheid'.