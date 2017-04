Turkse kiesraad veegt kritiek op referendum van tafel

De kiesraad kreeg na de volksraadpleging een storm aan kritiek over zich heen, onder meer vanwege het besluit om zondag ook stembiljetten zonder officiële stempel goed te keuren. Dat was volgens Turkse juristen strijdig met de wet.



De oppositie zei zich niet neer te leggen bij de uitslag van het referendum. Oppositiepartij CHP diende gisteren een verzoek in om de uitslag ongeldig te laten verklaren. De vicevoorzitter van de partij, Bülent Tezcan, verklaarde daarbij dat het aantal 'verdwenen stemmen' tijdens het referendum 'ongekend' is voor Turkse verkiezingen.



CHP claimde ook dat ongeldige stemmen, in het voordeel van Erdogan, toch als geldige stem zijn meegeteld. Ook Omer Celik, de Turkse EU-minister, sprak zijn afkeur uit over het accepteren van blanco stembiljetten bij het referendum. ,,Het is verkeerd'', zei hij over het meetellen van niet-gestempelde stembiljetten.