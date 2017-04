Turkije: Kritisch OVSE-rapport is niet objectief

Geen gelijke kansen

De waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa hadden geconcludeerd dat de voor- en tegenstanders geen gelijke kansen hadden. Zo had het nee-kamp in aanloop naar het referendum nauwelijks mogelijkheden om zijn standpunten in de media bekend te maken. In de campagne in de media was vrijwel alleen ruimte voor de standpunten van het ja-kamp dat de macht van de Turkse president wil vergroten.