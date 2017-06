'Turkije arresteert vijf zelfmoordterroristen'

Drie van de opgepakte verdachten hebben volgens Turkse media de Syrische nationaliteit. De andere twee zijn Turken. Bij de arrestaties in de provincie Hatay raakte niemand gewond. Het is nog onduidelijk wat het doelwit was van de groep.

Turkije is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. Zo kwamen in juni vorig jaar 45 mensen om het leven toen meerdere mannen zich opbliezen op de luchthaven Atatürk in Istanbul. Even na de jaarwisseling kostte een aanslag op een nachtclub in die stad aan 39 mensen het leven.