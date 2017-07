Trump zet eigen senatoren onder druk: eerst Obamacare weg, dan pas vakantie

Daarbij ging Trump geen dreiging uit de weg. Grappig bedoeld of niet, gezeten naast senator Dean Heller (Nevada) wees hij in diens richting en zei: 'Hij ziet eruit alsof hij senator wil blijven, toch? Ik denk dat de mensen in Nevada zullen waarderen wat jij hopelijk zult gaan doen.' Heller besloot daarop maar te lachen om het grapje van Trump, maar anderen zagen er een rechtstreekse bedreiging in.



Volgens Trump mag niemand de stad uit 'totdat het wetsvoorstel op mijn bureau ligt en we kunnen overschakelen naar het Oval Office'. 'Ik zet mijn handtekening en we vieren allemaal feest met het Amerikaanse volk. Iedere senator die tegenstemt, zegt in werkelijkheid tegen Amerika dat het goed af is met Obamacare.'



Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat en grotendeels verantwoordelijk voor nieuwe zorgwet, stelde voor begin volgende week toch te stemmen, over afschaffing van Obamacare en eventueel apart over wat ervoor in de plaats moet komen. Omdat de wet voorlopig toch nog niet in werking treedt, is er volgens hem nog genoeg tijd voor gewenste aanpassingen.



Volgens de rekenkamer van het Congres betekent afschaffing van Obamacare dat tegen 2026 zo'n 32 miljoen Amerikanen hun zorgverzekering verliezen. Dat is als er geen vervangende zorgwet komt. Ook de zorgpremies zullen tegen die tijd verdubbeld zijn, berekende het Congressional Budget Office.