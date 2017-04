Trump vertelde Xi over aanval Syrië bij 'prachtig stukje chocoladetaart'

President Donald Trump heeft uit de doeken gedaan wanneer hij de Chinese president Xi Jingping op de hoogte bracht van de aanval van de VS op Syrië. ,,We waren net het meest prachtige stukje chocoladetaart dat je ooit hebt gezien aan het eten.''

President Xi werd tijdens de eerste avond van zijn bezoek aan Donald Trump in Mar-a-Lago (Florida) verrast door de mededeling dat de VS, op het moment van de ontmoeting van de twee wereldleiders, kruisraketten ging afvuren op een Syrische luchtmachtbasis. ,,Iedereen wil weten hoe ik dit verteld heb'', zegt Trump tegen zijn interviewster van Fox Business als zij vraagt hoe dat precies in zijn werk ging. ,,Maar ik zal het jou vertellen, omdat je zo aardig voor me bent geweest.''

Volgens Trump hadden de heren net hun hoofdgerecht van het staatsdiner op en zaten ze te genieten van het ,,meest prachtige stukje chocoladetaart dat je ooit hebt gezien'', toen Trump een seintje kreeg dat de raketten werden afgevuurd. ,,Ik zei: We hebben zojuist 59 raketten gelanceerd richting Irak'', aldus Trump vandaag, waarop journalist Maria Bartiromo hem verbeterde: ,,Richting Syrië?''

Goede chemie

Trump, die geen spier verrekte, vertelde verder dat Xi de tolk had gevraagd te herhalen wat Trump zojuist had gezegd. Na stilte van tien seconden had Xi gezegd: ,,Bij iemand die gassen gebruikt om jonge kinderen en baby's te doden, is dat oké Het was oké.''

Xi, die samen met Russen meermaals VN-resoluties voor sancties tegen de Syrische president Assad blokkeerde, heeft niet in het openbaar gereageerd op de aanval. Volgens Trump konden de twee het goed vinden. ,,Ik vond hem erg aardig'', aldus Trump tegen Fox Business. ,,We hadden een goede klik. Misschien vond hij me niet leuk, maar ik denk het wel. We begrijpen elkaar.''