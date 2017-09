Trump troost slachtoffers orkaan Harvey in zwaar getroffen Houston

Het is de tweede reis van de Amerikaanse president naar Texas in enkele dagen tijd. Afgelopen week was hij al in Corpus Christi en de hoofdstad Austin. Trump vroeg ondertussen gisteren in Washington het Congres om 7,85 miljard dollar (6,6 miljard euro) voor hulp aan het zuiden.



Dat is bij lange na niet genoeg om de schade te verhelpen. Gouverneur Abbott van Texas schat die alleen al in zijn staat op 85 miljard dollar. Trump toonde vandaag zijn bewondering voor de manier waarop Abbott op de door Harvey gebrachte ramp heeft gereageerd. ,,Geweldig, en dat terwijl de camera’s draaiden’’, zei Trump.



Trump zei: ,,Ik zal je vertellen, je hebt een hoop hardwerkende mensen’’. Hij omschreef de samenwerking tussen federale, staats- en lokale autoriteiten als ‘geweldig’. ,,Ik weet niet of het beter wordt, maar we gaan proberen het beter te maken’’, aldus de president. Trump verwonderde zich ook over de snelheid waarmee het water wordt afgevoerd. ,,Er is een hoop water, maar het trekt weg’’, constateerde hij.