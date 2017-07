Trump tegen Franse first lady: Wat zie je er goed uit

Tiener opgepakt voor vijf zuuraanvallen in 1,5 uur tijd in Londen

7:18 Londen is gisteravond opgeschrikt door vijf aanvallen met een bijtend zuur in 1,5 uur tijd. Ze werden uitgevoerd door twee mannen op een bromfiets. Een van de slachtoffer is er ernstig aan toe. De politie heeft een tiener opgepakt, melden Britse media.