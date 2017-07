Trump jr. na aanbod belastende mails Hillary: I love it!

Trump Jr. correspondeerde over de kwestie met publicist en marketeer Rob Goldstone, die banden heeft met Trump via de Miss Universe-verkiezing in Moskou. Hij schreef dat een 'Russische aanklager' had aangeboden om 'de Trump-campagne te voorzien van officiële documenten en informatie die Hillary en haar omgang met Rusland in diskrediet zullen brengen'.



De oudste zoon van Donald Trump maakte in een reactie duidelijk wel oren te hebben naar die informatie. 'I love it!' reageerde hij. Ook zei hij dat de informatie hem 'erg goed uit zou komen'. De bijeenkomst zou uiteindelijk niets hebben opgeleverd. Volgens Trump jr. bleek de advocate die de informatie zou overdragen alleen over andere kwesties te willen praten.



Volgens Trump Jk. wilde de advocate die de informatie zou overdragen alleen praten over andere kwesties, zoals de zogenoemde Magnitsky Act. Die wet verbiedt bedrijven in de VS om zaken te doen met personen die betrokken zijn geweest bij de dood van de Russische advocaat Sergej Magnitski in 2009.



Transparant

De zoon van de president zei dat hij de correspondentie via Twitter heeft gedeeld omdat hij 'volledig transparant' wilde zijn. Hij wees erop dat de bijeenkomst met de advocate plaatsvond toen nog geen sprake was van de huidige 'Rusland-koorts', de ophef over de vermeende Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen.



De advocate waarmee Trump Jr, om de tafel zat, heeft ontkend dat ze beschikte over belastende informatie over Clinton. Ze benadrukte tijdens een interview met NBC News in Moskou dat ze geen banden heeft met het Kremlin.



,,Ik had nooit belastende of gevoelige informatie over Hillary Clinton'', zei de juriste, die stelde dat ze mogelijk verkeerd is begrepen. ,,Het is goed mogelijk dat ze verlangden naar dergelijke informatie. Ze wilden het zó graag dat ze alleen konden horen wat ze wilden horen.''