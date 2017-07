Trump houdt vast aan muur, maar dan ruim de helft korter

Onderzoek naar 'buitensporig gewelddadig po­li­tie­op­tre­den' bij G20-top

15:49 De autoriteiten in Hamburg hebben een vooronderzoek ingesteld naar mogelijk buitensporig gewelddadig optreden van 35 agenten tijdens de rellen rond de G20-top in de stad. In 27 gevallen wordt bekeken of de agenten onnodig lichamelijk letsel hebben toegebracht aan relschoppers, meldde de Süddeutsche Zeitung vandaag.