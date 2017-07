Trump en Poetin hadden informele ontmoeting rond G20-top

Een onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat liet dinsdag weten de oudste zoon van de Amerikaanse president Donald Trump te willen ondervragen. Don Trump junior ontmoette vorig jaar een aantal Russen die mogelijk over informatie beschikten die schadelijk was voor Hillary Clinton, de Democratische tegenstander van zijn vader. De speciaal aanklager, Robert Mueller, heeft er geen bezwaar tegen dat de oudste zoon van Donald Trump en de vroegere campagneleider van de president in het openbaar getuigen voor het Amerikaanse Congres.



Het is nog niet bekend of en wanneer Donald Trump junior en camagneleider Paul Manafort voor de commissie verschijnen. Trump junior gaf vorige week e-mails vrij waaruit bleek dat hij in juni 2016 maar wat graag wilde spreken met Russen die mogelijk belastende verklaring zouden hebben over Hillary Clinton. Bij de ontmoeting die daarop volgde waren ook Jared Kushner en Manafort aanwezig. Ze spraken met de Russische advocaat Natalia Veselnitskaja en de Russisch-Amerikaanse lobbyist Rinat Akhmetshin.



Dinsdag werd de laatste deelnemer aan het gesprek bekend: Ike Kaveladze, een vertegenwoordiger van een Russisch bedrijf dat eerder met Trump samenwerkte rond Miss Universe-verkiezingen in Moskou. Kaveladze zou hebben vertaald bij het gesprek. De Senaatscommissie wil iedereen ondervragen die bij het gesprek in Trump Tower in juni 2016 was. Trumps zoon liet eerder al op Twitter weten dat hij graag samenwerkt met de commissie om zijn kennis te delen.