'Toespraak Erdogan rond G20 in Hamburg blijft mogelijk'

De Turkse president Erdogan heeft geen toestemming nodig als hij iets in het Turkse consulaat wil zeggen. Dit beklemtoonde een woordvoerder van de Turkse ambassade in Berlijn vandaag in de Rheinische Post .

De Duitse regering heeft gisteren duidelijk gemaakt dat ze niet wil dat Erdogan een redevoering voor Turkse Duitsers gaat houden als hij de top van de G20 in Hamburg bijwoont. Erdogan had Berlijn vergeefs toestemming gevraagd voor een speech buiten de G20 om. Later heeft Berlijn bepaald dat politici van buiten de EU niet geacht worden politieke toespraken te gaan houden die niets met de G20 te maken hebben.

Ongeregeldheden

In maart sprak de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu over het naderende referendum in Turkije op een balkon van het Turkse consulaat in Hamburg. Dat was nadat bijeenkomsten elders niet konden doorgaan. In Hamburg wonen circa 50.000 mensen van Turkse komaf. Dat is ongeveer net zo veel als in Rotterdam.

Daar kwam het in maart tot ongeregeldheden toen de Nederlandse autoriteiten verhinderden dat er Turkse ministers kwam speechen. Cavusoglu's vlucht naar Nederland werd gestopt met een vliegverbod en een andere Turkse minister strandde in een auto vlakbij het consulaat in Rotterdam.