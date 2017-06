Toeristen tien procent duurder uit dan 'eigen volk' in deel Brugse horeca

Minstens twee frietzaken en een restaurant hanteren de 'eigen volk eerst-korting', meldt de Vlaamse krant Het Nieuwsblad . Het gaat om het Brugsch Friethuys, frituur Chez Vincent en restaurant De Beurze. Toeristen betalen in eerstgenoemde zaak bijvoorbeeld 7,50 euro voor een bakje frieten met joppiesaus en een kipcorn, Bruggelingen 6,80 euro. Een kopje koffie kost Nederlanders en anderen van buiten de stad 3,80 euro in voornoemd restaurant op de Markt, inwoners van Brugge een euro minder.

Dialect

De korting wordt gegeven aan mensen die volgens de exploitanten van de genoemde zaken 'overduidelijk' uit Brugge komen. Oftewel: het plaatselijke dialect spreken. De tien procent reductie geldt ook voor studenten en staat vermeldt op de kassabon. Met de korting willen de ondernemers hun 'op en top Brugse imago uitspelen' en klanten aan zich binden, zegt Gauthier Gevaert van het Brugsch Friethuys in de Vlaamse krant. ,,We willen niet alleen op die massa toeristen ­mikken maar ook een band smeden met wie hier vaak komt. Van de lokale inwoners vaste klanten maken.”

Een toerist die ook tien procent korting eiste maar die niet kreeg, diende een klacht in bij de Belgische Federale Overheidsdienst Economie (ministerie). Die wees de klacht af. Volgens een woordvoerster is het volstrekt legaal om korting te geven op basis van objectieve redenen zoals inwoner zijn van een stad. ,,Zolang de klant maar op voorhand weet wat de regels zijn. En zolang het maar geen discriminatie op basis van bijvoorbeeld ras of geloof is. Alle blanken of alle moslims tien procent korting geven, dat mag níét”, zegt de zegsvrouwe in de krant. Ze benadrukt dat het mensen van buiten de stad vrij staat om naar een andere horecagelegenheid te gaan die Bruggelingen geen tien procent korting geeft.