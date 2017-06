Toch groen licht voor inreisverbod Trump

De uitspraak geldt als een overwinning voor president Trump, die eerder herhaaldelijk bot ving voor de rechter. Lagere rechtbanken oordeelden dat de maatregel specifiek op moslims gericht leek te zijn. Dat zou in strijd zijn met de grondwet. Een eerdere poging van de president om het inreisverbod af te dwingen, zorgde voor grote protesten op Amerikaanse luchthavens.



Het gaat om een voorlopige uitspraak in de zaak rond de omstreden maatregel. Het Hooggerechtshof buigt zich pas in oktober uitgebreid over de kwestie. De regering had daarom een verzoek ingediend om het inreisverbod alvast te mogen uitvoeren terwijl werd gewacht op een definitieve uitspraak. Trump liet eerder weten dat het inreisverbod 72 uur na de uitspraak van het hof ingaat en negentig dagen zal duren.



Reizigers uit Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran hebben dankzij de nieuwe uitspraak van de rechters wel de mogelijkheid om bezwaar in te dienen wanneer zij geweigerd worden in de Verenigde Staten. Het inreisverbod mag namelijk alleen betrekking hebben op buitenlandse burgers die geen relatie hebben met een persoon of organisatie in de VS, heeft het Hooggerechtshof besloten.