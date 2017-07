'Tientallen vluchtelingen verdronken voor Libische kust'

Laatste demonstraties G20 verlopen rustig

21:47 De laatste grote demonstratie tegen de G20-top is vanavond officieel beëindigd. De protestmars onder de noemer 'Grenzeloze Solidariteit in plaats van de G20', verliep over het algemeen rustig. Volgens de politie waren 50.000 betogers op de been, de organisatoren spreken van 76.000 demonstranten.