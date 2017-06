Thaise artsen waarschuwen voor dodelijk, populair visgerecht

Koi pla is al generaties lang erg populair in de arme regio Isaan. In het gebied komen de meeste gevallen van cholangiocarcinoom (galwegkanker) ter wereld voor. Een van de grootste oorzaken daarvan is een parasitaire platworm die afkomstig is uit de Mekong en terug te vinden is in veel zoetwatervissen.



De parasiet kan zich, nadat hij wordt opgegeten, jarenlang verbergen in de galweg. Daar veroorzaakt hij een ontsteking die na verloop van tijd de agressieve kanker kan uitlokken. Dat beweert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).