'Terrorist Brussels station droeg geen bomgordel'

Eerder werd gemeld dat de terrorist een bomgordel droeg, maar dat blijkt niet te kloppen. Zo vertelde woordvoerder Eric van der Sypt van het Federaal Parket tijdens een persconferentie. De 36-jarige terrorist droeg alleen een koffer bij zich met een spijkerbom, die uiteindelijk niet ontplofte. Wel ging het ontstekingsmechanisme af, waardoor twee explosies ontstonden. Bij de tweede explosie kwamen spijkers en kleine gasflesjes vrij.

Snel geneutraliseerd

Oussama Z., wiens naam bevestigd is aan de Belgische krant De Standaard, werd gister door militairen al heel snel geneutraliseerd. De terrorist liep op de militairen af terwijl hij 'Allah akbar' riep en werd onmiddellijk neergeschoten toen bleek dat hij achter de explosies zat. Duidelijk was volgens Van der Sypt dat de terrorist erop uit was om veel meer schade te berokkenen dan hij uiteindelijk heeft gedaan.

De 36-jarige man was al bekend bij de politie, maar niet vanwege terrorisme. Van der Sypt wilde niet vertellen waarvoor Oussama Z. eerder in aanraking met justitie is geweest.

Huiszoekingen

Afgelopen nacht heeft de politie huiszoekingen verricht, maar over de resultaten is nog niets gemeld. ,,Het onderzoek is volop bezig. Om dat niet te schaden, geven we niet meer informatie", aldus de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Momenteel is onduidelijk of de 36-jarige man (voorheen was er sprake van dat hij 37 zou zijn) alleen handelde of vanuit een netwerk. Opvallend is dat de bom die Oussama Z. in zijn koffer had, overeenkomstig was met het type bom dat werd gebruikt bij de aanslagen in Zaventem en Maalbeek.

Dreigingsniveau