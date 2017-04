Telefoon verdachte 'Facebookmoord' geeft locatie door aan de politie

Nederlandse vrouwen bestormen mannelijke woestijnrally

14:41 Het is een unicum in de rallysport: een team dat volledig uit vrouwen bestaat. Het Nederlandse onna-onna-team is het allereerste en doet vanaf vandaag mee aan de Morocco Desert Challenge. ,,Te gek voor woorden dat er nooit eerder een vrouwelijk team is geweest”, vindt bestuurder Sascha Bloemhoff. Ze hoopt meisjes en vrouwen te inspireren om hun plek te verwerven in deze ultieme mannensport.