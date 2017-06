Tankwagen vliegt in brand in Pakistan: bijna 150 doden

Door een ongeluk met een gekantelde tankwagen in de Pakistaanse stad Bahawalpur zijn vandaag bijna 150 mensen omgekomen. De tanker vatte vlam toen die was gekanteld. Volgens ooggetuigen staken sommige omstanders een sigaretje op waardoor mogelijk de brand is ontstaan.