Strandgangers Mallorca staan opeens oog in oog met een haai

Strandgangers op het strand van Illetes op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca stonden afgelopen zaterdag oog in oog met een twee meter lange haai. Er ontstond lichte paniek en veel mensen probeerden uit het water te komen. De verdwaalde haai zwom echter al vrij snel weer weg, waarschijnlijk uit schrik voor de vele mensen in het water en aan de kant. Uit berichten van Spaanse media blijkt dat de haai gisteren toch is gevangen en gedood.