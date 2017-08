Storm Harvey zwakt af, maar dodental blijft stijgen

Het aantal officiële doden door de storm zal de komende tijd waarschijnlijk toenemen als huizen worden doorzocht en vermisten worden gevonden. De brandweer in Houston gaat van deur tot deur om te kijken of er nog mensen in ondergelopen huizen zitten. 17 mensen worden officieel vermist. Amerikaanse media berichten dat lichamen worden gevonden nu het water zakt. In Houston is een auto ontdekt met een overleden echtpaar en hun omgekomen vier kleinkinderen. De wagen waarin ze zaten werd van een brug gesleurd.