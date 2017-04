Stemwijzer voor Turks referendum

Naar het voorbeeld van de Nederlandse StemWijzer heeft een groepje Turkse Nederlanders en Turkse expats die hier werken een naar eigen zeggen onafhankelijke onlinestemhulp gemaakt. Aan de hand van twintig stellingen kunnen kiezers hun standpunt bepalen over het forse pakket aan grondwetswijzigingen.



Moet de uitvoerende macht geheel bij de Turkse president komen te liggen of gedeeltelijk in handen blijven van de regering? En: moet de president de bevoegdheid krijgen om het parlement te ontbinden, of juist niet? De makers van de stemhulp, Oy Danismani in het Turks, hebben stellingen over de voorgestelde veranderingen in vier talen opgeschreven: Turks, Engels, Nederlands en Duits.



"Er is veel onwetendheid over, mensen begrijpen vaak niet waar het over gaat'', legt initiatiefnemer Ahmet Talan uit. "We hebben geprobeerd de grondwetswijzigingen neutraal en in duidelijke taal weer te geven.''