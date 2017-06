Spoorloos-duo wil nu eerst en vooral rust

Meisje gewond door val uit attractie

12:50 Een 14-jarige bezoekster van een attractiepark in New York is uit een karretje van een kabelbaan gevallen. Het publiek wist haar op te vangen, waardoor het meisje slechts lichte verwondingen opliep. Het is niet duidelijk hoe ze uit het karretje is geraakt. Autoriteiten en het attractiepark zeggen dat er niets mis is met de attractie.