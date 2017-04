Spookrijdende bestelwagen crasht na politieachtervolging

Bij een ongeluk op de binnenring van Brussel zijn vanmorgen meerdere gewonden gevallen. Een bestelbusje met maar liefst vijftien inzittenden sloeg vannacht even voor vier uur over de kop na een achtervolging door de politie. Drie personen zijn in levensgevaar, waaronder twee kinderen.