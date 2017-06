Speurders Bende van Nijvel gaan vijvers dreggen na tip

Speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel gaan binnenkort dreggen in vijvers in het West-Vlaanderse Adinkerke. Volgens een tipgever werden daar kort na de laatste overval op het Delhaize-warenhuis in Aalst, 31 jaar geleden, wapens gedumpt. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De Bende van Nijvel maakte in België tussen 1982 en 1985 liefst 28 doden tijdens 17 roofovervallen. In november 1985 pleegde ze in Aalst haar laatste bloederige wapenfeit. Daarbij vielen 8 doden en werd amper 24.000 euro buitgemaakt.

In de dagen na die overval reed ene Patrick Pilarski (toen 25 jaar) volgens Het Laatste Nieuws naar het huis van zijn vader in Adinkerke. De jongeman verbleef in Brussel en was bij het gerecht bekend voor gewapende overvallen, drugstransporten en zwendel met gestolen cheques. Volgens een informant reed hij in de buurt van Veurne door een versperring van de rijkswacht toen hij die avond naar zijn ouders reed.

Pilarski kon ontkomen. De politie zette de achtervolging in, reed naar zijn ouders, maar trof hem daar niet aan. Pilarski had zich verstopt. Ook de wapens die hij bij zich had - een riotgun, jachtgeweer en Winchester-karabijn - werden niet gevonden.

Gestorven tijdens overval

Volgens Het Laatste Nieuws deed Pilarski jaren later het hele verhaal aan een man die hij had ontmoet in de gevangenis. Het tweetal zat 15 jaar geleden in Spanje, waar ze de kost verdienden als drugskoeriers. Pilarski zou zijn metgezel hebben verteld hoe zijn vader de wapens had gedumpt in een voormalige zandwinningsput achter zijn huis in Adinkerke. Op die plek liggen nu twee vijvers in een natuurgebied.



Volgens de informant deed Pilarski voorkomen alsof hij de daders van de Bende van Nijvel goed had gekend. Hij zou hand- en spandiensten voor de bende hebben gedaan, zoals het wegmoffelen van wapens. De Belgische onderzoekers zouden de tip 11 jaar geleden al hebben ontvangen, maar nu budget hebben vrijgemaakt voor het dreggen.

De 'reus'

Volledig scherm De compositietekeningen van de Bende-verdachten die de Belgische politie in 1997 verspreidde. © Politie Of Pilarski zelf ook deelgenomen zou hebben aan de overvallen van de Bende, is niet duidelijk. Volgens de Vlaamse krant stemt zijn profiel mogelijk overeen met dat van de zogenaamde 'reus' van de Bende. De 'reus' was volgens de Belgische onderzoekers een van de drie leiders van de bende. Hij leidde de overvallen. 'De killer' pleegde de meeste moorden (mogelijk 23 van de 28) en de 'chauffeur' bestuurde de vluchtauto. Na de overval in Aalst werd het stil rond de Bende van Nijvel.

Spanje

Pilarski verdween ruim tien jaar geleden uit Spanje. Sindsdien heeft niemand nog iets van hem gehoord. Mogelijk kwam hij om bij een roofoverval in Soedan. Ook zijn vader is intussen overleden.

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel bleef tot dusver zonder concreet resultaat. Dat kwam onder meer doordat het aanvankelijk verspreid was over arrondissementen en politiediensten die meer oog leken te hebben voor elkaar en voor de publieke opinie, dan voor de waarheid. In 2004 zochten rechercheurs -zonder resultaat - naar het lichaam van 'de killer' in het bos van La Houssière. Er doken toen wel twee kogels, twee kogelhulzen, een jas, een uurwerk en oude munten op. Ook in 2005 werd er nog een zoektocht georganiseerd, maar ook deze keer zonder resultaat. In 2010 werd gezocht in het kanaal in de buurt van Ronquières, ook ditmaal zonder resultaat.

Wel werd in mei 2014 de mogelijke chauffeur van de bende gearresteerd. Hij werd later weer vrijgelaten.