Spanning loopt op rond militaire parade Noord-Korea

Gehate journalist geschorst om racistische column

14 april The Sun heeft Kelvin MacKenzie, een van zijn bekendste columnisten, op non-actief gezet vanwege een racistisch getint artikel. De voormalige hoofdredacteur van de krant vergeleek Everton-speler Ross Barkley, wiens opa Nigeriaans is, met een gorilla. Ook liet hij zich uiterst denigrerend uit over inwoners van Liverpool. Mensen met geld, zo schreef hij, waren profvoetballers of drugsdealers.