Spaans OM wil zwager koning langer in de cel

Dat melden Spaanse media. De rechtbank in Palma de Mallorca achtte Urdangarin in februari schuldig aan onder anderen belastingontduiking, witwassen en oplichting en veroordeelde hem tot zes jaar en drie maanden cel. Dat was fors lager dan de 19,5 jaar gevangenisstraf die het openbaar ministerie had geëist. Het vroeg ook om de onmiddellijke aanhouding van de echtgenoot van de Spaanse prinses Cristina. Urdangarin ging in hoger beroep en verkeert op vrije voeten in afwachting van de uitspraak door het Hooggerechtshof in Madrid. Hij moet zich elke maand één keer melden bij de politie.