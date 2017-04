Sneeuwklif in Canada breekt af, wandelaars sterven

Het aftellen is begonnen voor het Turkse referendum

12:24 Vandaag beginnen politici en activisten in Turkije aan de laatste week van de campagne voor het referendum van komende zondag. Het aftellen is begonnen. Nog vijf dagen om alles uit de kast te halen om de grote groep zwevende kiezers – 10 tot 15 procent – over de streep te trekken. Zaterdag, de dag voor het referendum, zijn volgens de kieswet campagneactiviteiten verboden.