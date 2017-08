Slachtoffers orkaan Harvey smeken om hulp via Facebook en Twitter

Schulz: Hoe lang kijken we nog toe hoe Erdogan ons beetneemt?

19:01 Martin Schulz verwijt zijn rivaal Angela Merkel dat ze haar gevoel voor realiteit is verloren en het contact met de burgers is kwijtgeraakt. ,,Veel mensen hebben de indruk dat Angela Merkel afwezig is'', zei Schulz vandaag in een interview met de ARD.