Shell haalt kartonnen bord van vrouw weg omdat mannen haar betasten

Teleurgesteld

De vrouw op de foto, de 25-jarige Nor Shafila Khairusalleh werkt daadwerkelijk bij Shell. Ze is erg geschrokken van de foto's die van haar rondgaan op sociale media. Daarbij is ze vooral teleurgesteld dat mannen zich niet weten te gedragen in het bijzijn van een kartonnen afbeelding van een vrouw. Haar man schrok van de afbeeldingen, maar begreep dat zijn vrouw geen schuld had aan het schaamteloze gedrag van de pompbezoekers.

Een van de mannen die op de foto werd gezet, heeft zijn excuses aangeboden aan Nor Shafila. ,,Ik ben over de schreef gegaan, het was een grapje. Als ik in haar schoenen had gestaan, dan had ik me ook zo gevoeld."