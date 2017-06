Schutter politici VS was fanatieke Trump-hater

Sanders heeft inmiddels ook kennis genomen van het feit dat de schutter 'blijkbaar' vrijwilliger was bij zijn campagne. In een reactie laat het weten 'te walgen' van de verschrikkelijke daad. ,,Iedere vorm van geweld is onaanvaardbaar in onze samenleving en ik veroordeel deze actie op de sterkst mogelijke manier".



Charles Orear (50), een bekende van Hodgkinson, reageerde vandaag geschokt toen de Washington Post hem vertelde over het incident. ,,Neem je me in de maling? Ik heb met hem gewerkt tijdens de campagne voor Bernie. Een rustige vent, heel zachtaardig en gereserveerd.’’



Hodgkinson was eigenaar van een bedrijfje dat woningen inspecteert, melden Amerikaanse media, maar dat was sinds vorig jaar niet meer actief. Waarom is niet duidelijk.



De broer van de schutter zei dat Hodgkinson van slag was geraakt door de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS. ,,Ik weet dat hij niet gelukkig was met de gang van zaken, de uitslag van de verkiezingen en zo." Volgens de broer was Hodgkinson de afgelopen weken naar Washington gegaan om tegen Trump te protesteren.