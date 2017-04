Schipholpastoor bijna eerder gesnapt voor maken kinderpornografie in Cambodja

Schipholpastoor Nico S. werd vorig jaar al verdacht van het maken kinderpornografie in Cambodja. Voordat de politie hem kon identificeren, was hij alweer in Nederland. Een terugkeer naar hetzelfde Cambodjaanse dorp deed hem deze maand alsnog de das om .

De 53-jarige Nico S., die op Schiphol werkte als pastoor voor reizigers, zei in september vorig jaar naar Cambodja te gaan om zich te verdiepen in het boeddhisme. In werkelijkheid struinde hij rond in de stad Siem Reap, op zoek naar jongetjes tussen de 11 en 15 jaar. Voor een paar dollar verleidde hij ze om in een verlaten veld naakt voor zijn camera te poseren.

Quote We hebben ook een melding dat hij een fiets voor een jongen heeft gekocht Khoem Vando Dat vertelt een Khoem Vando, programmadirecteur van Action Pour Les Enfants (Aple), een Cambodjaanse organisatie die strijdt tegen kindermisbruik. Zijn organisatie spoorde S. op na een tip van een informant.

,,We kregen begin december vorig jaar informatie over een buitenlander die kinderen verleidde om naakt te poseren. Hij ging omzichtig te werk, knoopte rustig banden met hen aan. Sommige kinderen haalde hij over voor 1 tot 4 dollar. We hebben ook een melding dat hij een fiets voor een kind heeft gekocht”, vertelt Vando.

Aple schakelde in december meteen de politie in, maar het lukte beide organisaties niet op tijd de identiteit van Nico S. vast te stellen. ,,Toen we hem eenmaal op het spoor waren, was hij verdwenen. Mogelijk was hij naar het buitenland vertrokken.”

Sabattical

Nico S. lijkt toen te zijn teruggevlogen naar Nederland. Zijn sabbatical om het boeddhisme ‘bij de bron te leren kennen’ stond gepland van medio september tot eind december vorig jaar. Op 20 maart vertelde hij voor de Oud-Katholieke parochie van Culemborg over zijn spirituele ervaringen in Cambodja.

Kennelijk was de aantrekkingskracht van Siem Reap te groot, want in april van dit jaar kreeg Aple een nieuwe melding: de fotograferende buitenlander was terug. ,,Hij knoopte weer relaties aan met de kinderen in de stad. Zodra hij hun vertrouwen had gewonnen, kocht hij ze om. Dan nam hij ze mee naar een veld waar niemand komt en nam hij foto’s”, zegt Vando. ,,We hebben geen meldingen dat hij ook kinderen heeft aangeraakt.”

1.300 afbeeldingen

Bij zijn arrestatie trof de politie op zijn camera en iPad meer dan 1.300 kinderpornografische afbeeldingen aan. Volgens Aple hebben inmiddels twintig jongens verklaard dat S. naaktfoto’s van hen heeft genomen. S. zit naar verwachting vier tot zes maanden in voorarrest, tot zijn proces begint. Als hij schuldig wordt bevonden, wacht hem vijf tot tien jaar gevangenisstraf.

Volgens de politie komt Nico S. sinds 2011 in Cambodja. Hij zou de taal Khmer spreken om de jongens te kunnen benaderen.