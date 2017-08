'Schade orkaan Harvey boven 125 miljard'

De tropische storm richtte een ravage aan in de zuidelijke staat, vooral door de ongekende hoeveelheid regen. Volgens Abbott heeft Harvey een nog grotere impact dan orkaan Katrina, die in 2005 huishield in New Orleans. De overheid kwam toen met 125 miljard over de brug voor de wederopbouw. Gezien de omvang van de schade in Houston en verre omstreken denkt Abbott dat er nu nog aanzienlijk meer nodig zal zijn.