Ruim 120 doden door brandende tankwagen Pakistan

Harry (30) overleeft in 'hel op aarde' in Uruguay

8:27 Harry van I. uit Milsbeek zit in de cel in Uruguay omdat hij werd gepakt met een enorme hoeveelheid xtc-pillen in zijn tas. Hij zit zijn straf van drie jaar uit in de beruchte gevangenis Libertad. Naar eigen zeggen sterft er een keer per week een gedetineerde door geweld door medegevangenen of de bewakers.