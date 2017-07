Rugbyspeler bezorgt terminaal ziek meisje (15) de avond van haar leven

UPDATE Berlijn woest: 'Duitsers gegijzeld door Turkije'

12:51 Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn is er van overtuigd: de Turkse regering houdt Duitsers gevangen als ruilmiddel, opdat de Bondsrepubliek gedetineerde Turken in Duitsland aan Ankara uitlevert. Dat meldt de krant Bild vandaag.