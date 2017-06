Reshad op zoek naar oom in Londen: 'Zijn zoon gaat trouwen, daar moet hij bij zijn'

Saber Neda is 57 jaar oud, en werd geboren in Afghanistan. In de jaren 90 trok de familie naar Europa: een deel kwam terecht in Engeland, een ander deel in Nederland. Saber ging wonen in Londen, waar hij bijna 20 jaar geleden een flat vond op de bovenste verdieping van de Grenfell Tower, een flat met 600 inwoners uit alle hoeken van de wereld. ,,Hij is de aardigste man die ik ken,’’ vertelt Reshad. ,,Hij staat altijd voor mensen klaar. Veel mensen in de flat kennen hem, hij staat heel goed bekend. Hij heeft een eigen taxibedrijf waarmee hij het heel goed doet. En hij is een hele goede vader voor Farhad, mijn neef.’’



Farhad (24) was óók in de flat toen de brand uitbrak, net als zijn moeder. Maar zij wisten te ontkomen. Ze liggen nu in twee verschillende ziekenhuizen in Londen. Reshad bezocht hen inmiddels allebei, maar een gesprek was nog niet mogelijk. ,,Mijn neef is net uit een kunstmatige coma gehaald, maar hij kan nog niet echt goed praten. Hij heeft veel rook ingeademd, is nog erg zwak. Zijn moeder, mijn tante, is er slechter aan toe: de artsen houden haar nog steeds in een kunstmatige coma. Ze heeft heel veel rook ingeademd, haar longen zijn zwaar beschadigd, en ze was al zwak. We hopen dat ze herstelt, maar de artsen kunnen ons dat nog niet beloven.’’