Reisbureaus: nog ‘business as usual’ in Noord-Korea

Nederlandse reisorganisaties die reizigers hebben in Noord-Korea treffen nog geen voorzorgsmaatregelen vanwege de oplopende spanningen tussen Amerika en Noord-Korea. Er zijn momenteel enkele tientallen Nederlanders in het land. ,,Het is er nu gewoon business as usual”, zegt Leonieke Glasbergen van YouTravel.

Via die organisatie reizen momenteel negen Nederlanders door Noord-Korea. Hun reisprogramma verloopt volgens schema, zegt Glasbergen. ,,Ik kreeg wat verontruste telefoontjes van thuisblijvers, dus ik heb onze contactpersoon daar gebeld en die begreep niet zo goed waarom ik contact opnam. In de hoofdstad Pyongyang heerst volgens hem een feestelijke stemming vanwege de feestdag morgen.” Contact met de reizigers zelf is lastig. Zij kunnen doorgaans alleen bellen in hun hotels. ,,Een vader had zijn zoon toch kunnen bellen en die was ook niet verontrust.”

Stare down

Zaterdag is het de Dag van de Zon in Noord-Korea, de geboortedag van Kim Il-sung, de grondlegger van de staat. Traditioneel lopen de spanningen tussen Noord-Korea en haar vijanden op voorafgaande aan die dag, maar dit jaar lijken de wederzijdse onvriendelijkheden nog groter dan anders. Glasbergen: ,, et is een klassieke stare down tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim. Wie bindt als eerste in…? Ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat Noord-Korea en Trump allebei niet op oorlogspad zijn.”

Reisorganisatie Koning Aap heeft een reisgezelschap van zo’n 20 Nederlanders in het land. ,,We proberen ons nu goed te informeren over de situatie”, zegt een woordvoerder. Dat heeft tot nu toe nog niet tot aanpassingen of zelfs het afbreken van het reisprogramma geleid. ,,Verder kan ik er eigenlijk niets over zeggen.”