Rechter Arkansas blokkeert zeven executies

Sa­tel­liet­beel­den tonen impact 'moeder der bommen' VS

14 april Bij het Amerikaanse bombardement op stellingen van Islamitische Staat (IS) in Afghanistan zijn gisteren zeker 36 jihadisten gedood. Dit meldde het Afghaanse ministerie van Defensie vrijdag, aldus de BBC. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er geen burgerslachtoffers gevallen. Het Afghaanse Ministerie van Defensie stelt dat de bom een gebied met meerdere dorpen in de Mohmand-vallei trof waar IS een netwerk van grotten heeft. De VS schat dat Afghanistan 600 tot 800 militante IS-leden telt.