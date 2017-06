Ravage op Lesbos na krachtige aardbeving

Eis: 7 jaar voor bespioneren via telefoon in Spanje

16:53 Het was een mooi, maar giftig cadeautje, dat het meisje van haar vriendje kreeg. Een nieuwe smartphone. Wat ze niet wist was dat hij er spyware op had geïnstalleerd waarmee hij alles wat ze deed kon volgen. Haar gesprekken, haar berichten, haar bewegingen.