Ravage op Lesbos na krachtige aardbeving: geen paniek onder Nederlanders

,,Het was een forse aardbeving die op Lebos en onder meer ook in het Turkse Kusadasi te voelen was. Maar geen van onze gasten heeft gebeld om hulp. Er zijn onder de reizigers ook geen gewonden gevallen en er is geen schade aan hotels. Bij diverse hotels is de reisleiding wel langs gegaan, maar is zeker geen sprake van paniek'', aldus de zegsvrouw.